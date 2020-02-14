Пензенским дорожникам с начала года выдали 17 предписаний по нарушениям

14 февраля 2020, 19:41Общество
За слишком большие ямы на дорогах госавтоинспекторы наказывают ответственных рублем. В Пензе с начала 2020 года сотрудники ГИБДД выдали 17 предписаний на устранения подобных нарушений.
Дорожные инспекторы измеряют повреждения асфальта самостоятельно - с помощью специальной линейки, рулетки и дорожной рейки. Нарушение ГОСТа фиксируется, если размер ямы превышает пять сантиметров в глубину, 15 - в длину и 60 - в ширину. Такие неровности могут стать угрозой безопасности дорожного движения. По всем нарушениям в ГИБДД составляют акты и направляют в организации, которые обслуживают проблемные участки дороги.
«Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при реконструкции, ремонте и по содержанию дорог влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических - от 200 до 300 тысяч рублей», - рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.
На устранение недочетов дорожным организациям дают пять суток. Однако не всегда нарушения исправляют сразу. В большинстве случаев повреждаются самые загруженные дороги.
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