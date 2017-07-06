06 июля 2017, 11:03Общество Пензенские дороги ремонтируют 32 бригады В Пензе 6 июля работы проводят на 15 дорожных объектах.

По информации пресс-службы горадминистрации, на улицах Калинина, Красной, Пушанина, Краснова, Рахманинова и проспекте Победы устанавливают бордюрный камень, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Фрезерование ведется на улицах Свердлова и Карла Маркса. Подготовка и устройство технической полосы проводят на улицах Кирпичной, Ударной и Германа Титова.

Подготовку к работам ведут на улицах Пушкина и Лозицкой. На улице Коммунистической демонтируют бордюрный камень, на улице мира – устраивают заездные карманы, сообщают в мэрии.

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