Пензенские дороги ремонтирует 31 бригада

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29 июня 2017, 11:03Общество
Ремонтные работы в Пензе идут на 19 объектах.
По информации пресс-службы администрации Пензы, монтаж бордюрного камня ведется на улицах Калинина, Г. Титова, проспекте Победы, Краснова, Кирпичной, Ударной, Пушкина и Пушанина.
Ямочный ремонт проводят на улицах Терешковой и Циолковского. На улице Рахманинова идет фрезерование, на Заводской и улице Славы ведется подготовка к ремонтным работам.
На улицах Мира, Ставского и Петровского идет восстановление благоустройства, сообщают в мэрии.
На улице Чаадаева и Толстовском путепроводе ведется ремонт струйно-инъекционным методом, на автодороге в село Победа проводят грейдирование, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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