29 июня 2017, 11:03Общество Пензенские дороги ремонтирует 31 бригада Ремонтные работы в Пензе идут на 19 объектах.

По информации пресс-службы администрации Пензы, монтаж бордюрного камня ведется на улицах Калинина, Г. Титова, проспекте Победы, Краснова, Кирпичной, Ударной, Пушкина и Пушанина.

Ямочный ремонт проводят на улицах Терешковой и Циолковского. На улице Рахманинова идет фрезерование, на Заводской и улице Славы ведется подготовка к ремонтным работам.

На улицах Мира, Ставского и Петровского идет восстановление благоустройства, сообщают в мэрии.

На улице Чаадаева и Толстовском путепроводе ведется ремонт струйно-инъекционным методом, на автодороге в село Победа проводят грейдирование, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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