Пензенские дороги ремонтирует 21 бригада

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19 июня 2017, 10:05Общество
Работы по ремонту дорог в Пензе ведутся на 15 улицах.
Как сообщает пресс-служба администрации города, бордюрный камень устанавливают на улицах Калинина, Краснова, Терешковой, Московской, З. Космодемьянской и проспекте Победы.
Также монтаж бордюрного камня производится на улицах Кирпичной, Ленина и Г. Титова.
На улице Мира и проезде Черепанова ведется укладка асфальта, на улице Пушкина проводится ямочный ремонт, на улице Петровской идет подготовка к ремонтным работам.
Крем того, на улицах Рахманинова и Пушанина демонтируется старый бордюрный камень, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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