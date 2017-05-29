Пензенские дороги ремонтирует 21 бригада

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 мая 2017, 15:35Общество
21 бригада по ремонту улично-дорожной сети города Пензы работает на территории города 29 мая.
Установка бордюрного камня организована на улицах Мира, Терешковой, проспекте Победы, Володарского, Пушкина и Кулакова, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Фрезерование ведется ремонтными бригадами на улицах Кулибина и Лазо. Подготовка к ремонту проходит на улицах Краснова, Терешковой, Кулибина, Лазо, проспекте Победы, Подольской, Пермской, Кирпичной, Г. Титова, Леонова, Побочиской, Куакова, а также на автодороге от улицы Г. Титова к стадиону «Зенит».
Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, асфальтирование дорог производится на следующих улицах: Беляева, Пермская и Подольская.
На улицах Антонова, Нейтральной, Свободы, Бакунина, Плеханова, Володарского, а также на улице Красной, начиная от М. Горького до Пушкина, будет произведен ремонт струйно-инъекционным методом.
29 мая 2017, 19:42В Пензенской области состоялись праймериз «Единой России»
29 мая 2017, 19:31В Городе Спутник устроили праздник для новоселов
29 мая 2017, 19:24Жириновский раскритиковал введение налога на бездетность
29 мая 2017, 19:08В Пензе с лекцией выступил политолог Алексей Чадаев
29 мая 2017, 18:40В Кузнецке решат проблему с водой
29 мая 2017, 18:06Спортблок: регби, футбол
29 мая 2017, 18:03В пензенских лагерях проверили противопожарную безопасность
29 мая 2017, 17:38Рябов покинул пост начальника управления экономического развития Пензы