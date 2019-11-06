Пензенские дороги готовы к зиме

Улично-дорожная сеть в Пензе полностью готова к эксплуатации в зимний период. Запланированный ремонт на 156 объектах выполнен в срок. В 2019 году в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» только на приведение в нормативное состояние городских магистралей было направлено свыше миллиарда рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Автомобилисты снова пользуются реконструированной улицей Кольцова как одной из самых популярных объездных дорог. Щебеночно-мастичное покрытие уложили на полуторакилометровом участке в рамках реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кстати, за ходом работ на улице Кольцова велся и общественный контроль.

В приемке объекта в эксплуатацию участвовали местные жильцы. С помощью них определяли оптимальные места устройства заездных карманов, пониженного бортового камня для заезда жителей к их домам, пешеходных переходов.

Там привели в порядок не только проезжую часть, но и тротуары. Широкую пешеходную зону отделили от дороги бортовым камнем.

«Раньше на этой улице почти не было тротуара. Люди шли по тропинке вдоль проезжей части, поэтому не было возможности производить зимой его очистку», - рассказал начальник планового производственного отдела ООО «Автодорога» Никита Куликов.

Новые тротуары появились не только на улице Кольцова. В Пензе в этом сезоне их построили свыше четырех километров. Еще 70 тысяч квадратных метров отремонтировали. В этом сезоне в рамках нацпроекта в порядок привели в два раза больше объектов, чем в 2018 году, однако объем сохранился - работы вели на 100 километрах автодорог.

«В 2019-м отремонтировали 156 объектов, все работы завершены с благоустройством. В 2018 году было примерно 83 объекта, но по протяженности, объему и финансированию это одно и то же», - сказал директор департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин.

Сейчас местные дороги полностью готовы к эксплуатации в зимний период. 36 участков обновлены силами сотрудников компании «Автодорога», которая гарантирует высокую надежность и безопасность покрытий.