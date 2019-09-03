Пензенские доноры сдали за пару часов 17 литров крови

Пензенцы приняли участие в акции «Донорский экспресс», которая уже успела стать традиционной. Ее организовали члены совета молодежи Куйбышевской железной дороги по Пензенскому региону, а присоединиться могли все желающие.

«Донорский экспресс» сделал остановку на привокзальной площади станции «Пенза-1». Инициаторами акции выступили молодые работники железной дороги, отсюда и выбор места ее проведения. С декабря 2017-го раз в полгода они предлагают присоединиться к доброму делу представителям молодежных движений Пензы и каждый раз находят отклик.

«Мы начали проводить эту акцию рядом с вокзалом, потому что здесь большая проходимость. Неравнодушные люди подходят, интересуются. Участие принимает молодежь разных возрастов и с каждым годом все больше и больше людей присоединяется к ней», - рассказала заместитель председателя совета молодежи Куйбышевской железной дороги по Пензенскому региону Дина Тугушева.

На этот раз возле мобильного пункта забора крови собрались молодые работники РЖД, члены молодежного парламента, участники студенческих отрядов, студенты вузов и колледжей и просто прохожие. Многие были уже знакомы с процедурой забора крови. Иван Виноградов не раз был донором. Небольшой перерыв делал только на время службы в армии. Сейчас трудится на железной дороге.

«У нас на станции объявление висело, я увидел его перед сменой. Как раз сегодня выходной, решил прийти, сдать кровь. Мне кажется, это помощь всем людям Пензы, это очень важно», - отметил он.

Правда, одного желания для того, чтобы стать донором, недостаточно. Главные условия - отсутствие проблем со здоровьем, соблюдение норм питания перед сдачей крови, возраст - старше 18 лет и наличие при себе паспорта. Перед процедурой забора потенциальный донор проходит небольшой осмотр, сдает кровь на гемоглобин, и отправляется на кушетку только с разрешения врача.

«Востребованность в крови всегда была, есть и будет. Она возрастает, к сожалению, при возникновении несчастных случаев, заболеваний, тогда потребность значительно выше. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся больные, которые нуждаются в большом количестве первой отрицательной и третьей положительной групп», - рассказал врач-трансфузиолог Пензенского областного клинического центра крови Вячеслав Эрюжев.

За пару часов в акции приняли участие 40 человек. В общей сложности они сдали 17 литров крови. Этот биоматериал направится в медицинские учреждения Пензы для оказания помощи больным.