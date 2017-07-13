13 июля 2017, 13:09Общество Пензенские должники заплатили алименты на 1,5 млн руб. Более 1,5 млн рублей неустойки по алиментам взыскали сотрудники прокуратуры с родителей, не плативших алименты своим детям.

По итогам проверок, проведенных в Иссинском, Бессоновском, Неверкинском и других районах, в 2017 году возбудили восемь уголовных дел по неуплате алиментов.

«В судебном порядке с должников по уплате алиментов взыскали неустойку на сумму более 1,5 млн рублей», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Вопросы защиты имущественных прав несовершеннолетних находятся под контролем органов прокуратуры области, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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