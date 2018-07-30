Пензенские ДК усилят профессиональными кадрами

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 30 июля на оперативном совещании в правительстве поручил увеличить число профессиональных работников в сельских домах культуры.

Для этого, по его словам, нужно рассчитать, какое количество населения приходится на одного работника культуры.

«Мы организуем обучение специалистов культуры, поэтому наши выпускники должны приходить на работу в сельские, районные, городские дома культуры, организовывать досуг жителей», - уточнил губернатор .

Иван Белозерцев сообщил, что необходимо организовать проектный офис или рабочую группу для решения вопроса.

«Надо определить оптимальные критерии числа работников культуры на одну тысячу жителей, проанализировать вопросы обеспеченности кадрами учреждений культуры, эффективности профессиональной подготовки», - добавил он, подчеркнув, что то же самое касается и спортивной сферы региона.

Cообщает ИА «Пенза-Пресс».