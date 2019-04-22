Пензенские девятиклассники начали сдавать экзамены досрочно

У школьников Пензенской области начались досрочные экзамены. Их сдают те, кто по уважительным причинам не сможет пройти аттестацию вместе с основным потоком. Один из пунктов проведения экзамена развернули на базе средней школы №68 города Пензы.

Как и на ЕГЭ, на государственной итоговой аттестации все началось с инструктажа. Его заслушали шесть учащихся девятых классов. Большая часть - воспитанники училища олимпийского резерва. Плотный тренировочный график заставил их сдать экзамен пораньше.

Кроме математики, нужно будет сдать 26 апреля русский язык и еще два предмета по выбору. У каждого экзамена - своя продолжительность. Например, на выполнение заданий по математике дается почти четыре часа. На географии времени в запасе будет в два раза меньше. Кстати, при сдаче математики одно из самых строгих правил - пользоваться можно лишь черновиком, линейкой и таблицей с формулами.

«Все, что дается на экзамене, входит в школьную программу, дети это знают, они готовятся к этому, поэтому должны уметь считать и выполнять задачи, пользуясь только тем, что у них есть. Не будет вычислений, которые нельзя осуществить без калькулятора», - рассказала руководитель пункта проведения экзамена в СОШ №68 Пензы Любовь Новикова.

У девятиклассников на проверку знаний по каждому предмету есть лишь одна попытка. В случае несогласия с оценкой ученик имеет право подать заявление на апелляцию. Испытания в рамках государственной аттестации для основной массы учащихся девятых классов начнутся 24 мая.