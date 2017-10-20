Пензенские детсадовцы сдадут нормы ГТО

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20 октября 2017, 13:35Спорт
21 октября во дворце спорта «Олимпийский» в Пензе пройдет фестиваль «Я начинаю с ГТО» (0+).
В фестивале примут участие 20 команд дошкольных образовательных учреждений, в каждой из которых будет по четыре человека. Это воспитанники детских садов Пензы, Заречного, Мокшанского, Бессоновского и Пензенского районов.
Торжественное открытие пройдет в 10.00. Затем детсадовцы приступят к выполнению нормативов ГТО: челночный бег, смешанное передвижение (1 км), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, плавание, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.
По итогам соревнований команды, занявшие первое-третье места, получат дипломы и кубки. Каждому участнику фестиваля вручат сертификат, медаль и памятный подарок, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Основной целью мероприятия является повышение эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений по физическому развитию детей и внедрение физкультурно-спортивного комплекса ГТО как важнейшего средства укрепления здоровья дошкольников», - отметили в министерстве.
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