28 декабря 2017, 19:58Общество Пензенские дети задали вопросы губернатору О чем в детстве мечтал глава региона, какой подарок на Новый год его порадовал больше всего и какие моральные и нравственные качества губернатор Пензенской области ценит в людях. Об этом и не только спросили Ивана Белозерцева ребята, ставшие участниками акции «Задай вопрос губернатору. Дети». Некоторые вопросы оказались не по-детски серьезными.

10-летний Никита Попов в преддверии новогодних праздников решил узнать у Ивана Белозерцева, верит ли он в сказку.

«Верю, верю! В детстве я любил читать сказки, это была моя самая любимая книга. В ней было много интересных историй. И самое главное, что у сказки всегда хороший конец», - сказал Иван Белозерцев.

Мальчиков и девочек волновали вопросы, касающиеся детства главы региона. Какая оценка была первая в дневнике Ивана Белозерцева, какие кружки он посещал, и кем он хотел стать когда вырастет. Интересовало ребят, есть ли у губернатора какой-нибудь талисман.

«У меня всегда на шее - крестик. Это первое. Во-вторых, всегда с собой молитва, которую я приобрел в Успенском кафедральном соборе. Ну и третье - это бритва для мужчины», - ответил губернатор.

Часть вопросов касалась экономической и политической сфер: за кого на предстоящих президентских выборах отдаст свой голос Иван Белозерцев, появится ли детская площадка в селе Средняя Елюзань? Самый юный гость встречи Рамиль Ягудин обратился к губернатору с просьбой трансляции на большом экране на фонтанной площади фотографий города?

Иван Белозерцев пообещал малышу, что на экране будут показывать не только фотографии Пензы, но и создадут целый фильм о губернии.

Беседа юных пензенцев с главой региона стала второй в истории области. В этот раз разговор занял больше двух часов. В завершении неформальной встречи ребятам вручили новогодние подарки.

Общество

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