12 июля 2019, 17:06Общество

Пензенские дети спасли котят, которых бросили умирать

Пензенские волонтеры рассказали в Сети о детях, которые спасти умирающих котят.

Неизвестные выбросили в мусорку трех крошечных котят. По словам сотрудников фонда «Рука помощи бездомным животным», одного малыша безжалостно просунули в забор, еще одного положили в контейнер, накидав сверху множество бутылок и отходов.

«Нашли малышей две девочки, которые часто приходят гулять с собаками в центр «Питомец». Они забрали котят, отвезли их к ветеринару, а после взяли домой и рассказали о случившемся сотрудникам фонда», - добавили волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

После малышей забрала к себе сотрудница фонда. Специалисты выяснили, что у них конъюнктивит, который необходимо срочно лечить, пока они не ослепли. О том, как помочь пушистикам побороть недуг, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 57

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ