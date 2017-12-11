11 декабря 2017, 16:06Общество Пензенские дети смогут задать вопрос губернатору Юные жители Пензенской области снова получат возможность задать вопрос губернатору Ивану Белозерцеву.

Об этом глава региона сообщил в микроблоге в Twitter.

«В этом году вновь проведем акцию "Задай вопрос губернатору. Дети". Ребята со всего региона могут присылать мне свои вопросы, на каждый из них я дам ответ, на самые интересные - лично в канун Нового года», - написал губернатор.

В этом году вновь проведем акцию "Задай вопрос губернатору. Дети". Ребята со всего региона могут присылать мне свои вопросы, на каждый из них я дам ответ, на самые интересные -лично в канун Нового года. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 11 декабря 2017 г.

Впервые такая акция прошла в области в 2016 году. Участниками стали около сотни ребят. 30 из них отобрали для участия в конференции с главой региона. После встречи дети получили сладкие подарки и отправились на новогоднюю елку в драматический театр.

Принять участие в акции может ребенок любого возраста, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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