Пензенские депутаты выскажутся по поводу санкций против США

25 апреля на сессии Законодательного Собрания Пензенской области депутаты выскажут свое мнение по поводу федерального законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств».

Проект разработан как ответная мера на «недружественные и неконструктивные действия» США, связанные с введением санкций, отметили в пресс-службе ЗакСобра. Инициатива по его принятию принадлежит депутатам Госдумы, документ направили в регионы для обсуждения.

В законопроекте речь идет о таких ответных мерах как запрет или ограничение ввоза на территорию России лекарств, сельхозпродукции, алкоголя, табака из США и других иностранных государств, запрет на въезд ряда граждан из этих государств, прекращение или приостановление международного сотрудничества в атомной отрасли, отрасли авиастроения и ракетно-двигательной отрасли и др.

«Указанные запреты и ограничения на ввоз товаров не будут распространяться на их ввоз на территорию Российской Федерации гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства для личного пользования», - отметили в пресс-службе регионального парламента.

По мнению народных избранников, принятие закона послужит стимулом для развития и совершенствования собственного отраслевого рынка, укрепления политических позиций страны на мировой арене и экономических отношений c зарубежными партнерами, не поддерживающими санкционную политику США, сообщает ИА «Пенза-Пресс».