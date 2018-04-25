Пензенские депутаты выскажутся по поводу санкций против США

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25 апреля 2018, 11:33Общество
25 апреля на сессии Законодательного Собрания Пензенской области депутаты выскажут свое мнение по поводу федерального законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств».
Проект разработан как ответная мера на «недружественные и неконструктивные действия» США, связанные с введением санкций, отметили в пресс-службе ЗакСобра. Инициатива по его принятию принадлежит депутатам Госдумы, документ направили в регионы для обсуждения.
В законопроекте речь идет о таких ответных мерах как запрет или ограничение ввоза на территорию России лекарств, сельхозпродукции, алкоголя, табака из США и других иностранных государств, запрет на въезд ряда граждан из этих государств, прекращение или приостановление международного сотрудничества в атомной отрасли, отрасли авиастроения и ракетно-двигательной отрасли и др.
«Указанные запреты и ограничения на ввоз товаров не будут распространяться на их ввоз на территорию Российской Федерации гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства для личного пользования», - отметили в пресс-службе регионального парламента.
По мнению народных избранников, принятие закона послужит стимулом для развития и совершенствования собственного отраслевого рынка, укрепления политических позиций страны на мировой арене и экономических отношений c зарубежными партнерами, не поддерживающими санкционную политику США, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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