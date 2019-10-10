Пензенские депутаты выйдут на субботник

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10 октября 2019, 10:33Общество
Депутаты и сотрудники Законодательного собрания Пензенской области примут участие в осеннем субботнике, который пройдет 12 октября.
«С инициативными гражданами нужно определить значимые места, которые требуют наведения порядка и чистоты. Это могут быть парки, скверы или дворы. Каждый может внести свой вклад в общее дело повышения качества и комфорта городской среды. Мы все видим, как преображаются внутридворовые территории и городские пространства, ремонтируются дороги и тротуары. Нужно поддерживать их в должном состоянии и уже сейчас вместе с населением обсуждать перспективные объекты благоустройства на будущий год», - отметил председатель областного ЗакСобрания Валерий Лидин.
Он напомнил, что в прошлой осенью парламентарии и сотрудники аппарата работали на Олимпийской аллее, где были высажены саженцы дубов, а годом ранее – проведено благоустройство территории Спасского кафедрального собора.
Планируется, что в субботнике примут участие сотрудники городской и районных администраций, представители вузов и школ, члены общественных организаций и работники предприятий, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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