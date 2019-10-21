Пензенские депутаты убрали мусор на набережной

Депутаты Пензенской городской Думы поддержали объявленный губернатором Иваном Белозерцевым месячник по благоустройству. Свой субботник они провели на набережной реки Суры. Народные избранники избавили от мусора территорию от подвесного до моста, который ведет на остров Пески.

Пока одну часть набережной реки Суры ремонтируют, другие только ждут своей очереди. Однако городские власти не забывают про эти участки и стараются держать их в чистоте и порядке. Причем делают это своими руками. Субботним утром депутаты городской Думы вышли на уборку. Такие акции на набережной проходят постоянно, и результат легко заметить.

«Над набережной взяли шефство, регулярно проводят санитарные пятницы. Многие отмечают, что она стала чище, потому что по весне здесь была очень неприглядная, конечно, картина. Сейчас все намного лучше выглядит. Но, тем не менее, надо еще прилагать усилия, чтобы здесь было абсолютно чисто», - сказал заместитель главы города Пензы Иван Краснов.

Этот субботник стал частью месячника по благоустройству, который продолжается в нашем регионе. Депутаты убрали территорию от подвесного до моста, который ведет на остров Пески. За полтора часа работы им удалось собрать целую машину мусора.

«Я думаю, тот, кто принял в сегодняшней акции участие, он уже мусорить не будет. Надо привлекать людей к участию в жизни города, в таких акциях. Чем больше пензенцев будет вовлечено, особенно молодых людей, тем город будет чище и красивее», - отметил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

На утреннюю уборку вышли представители всех политических партий. Также к ним присоединились активисты из молодежных организаций, которые постоянно принимают участие в экологических акциях.

«Люди стали более бережно относиться к своему городу. Есть неравнодушные граждане, которые подходят, видят, что проводим субботник, к нам подключаются, и мы вместе убираемся», - рассказал участник субботника Дмитрий Баклашов.

Как отметили пензенские депутаты, на субботник они планируют выйти и в следующие выходные. Главное, чтобы повезло с погодой.