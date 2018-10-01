Пензенские депутаты сыграли в футбол

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01 октября 2018, 20:15Общество
В Пензе во дворце спорта «Рубин» впервые после шестилетнего перерыва прошла спартакиада муниципальных служащих. Возрожденные состязания поддержали сотни участников. На старт вышли депутаты гордумы, работники муниципальных учреждений и организаций областного центра.
Субботнее утро для чиновников выдалось нетрадиционным. После продолжительного перерыва в областном центре стартовала спартакиада муниципальных служащих. Ее поддержали более 150 участников.
«Можно быть хорошим специалистом, болеющим душой за город, но обязательно надо стремиться к лучшему, двигаться вперед. Это как раз вырабатывается на спортивных снарядах. Именно спорт позволяет вырабатывать ответственность, целеустремленность и умение работать в команде», - подчеркнул глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
Ставить спортивные рекорды чиновникам не обязательно. Однако мастерство спортсменов, выступающих на подобных мероприятиях, стимулирует чаще надевать форму и кроссовки.
Участники спартакиады соревновались в шести видах спорта - шахматах, мини-футболе, легкой атлетике, настольном теннисе, дартсе и стрельбе из пневматического оружия, а также сдавали нормативы ГТО. Далеко не всем удалось с легкостью преодолеть все спортивные этапы.
Самым зрелищным и напряженным по накалу страстей получились соревнования по мини-футболу. Здесь не было равных сборной пензенской Гордумы.
«Один человек здесь вряд ли что сделает. Все зависит от командной игры», отметил депутат Пензенской городской думы Алексей Савичев.
«Футбол - командная игра, тут главное ощущать поддержку, работать в команде и не перекладывать ответственность на других», - сказал начальник управления ЖКХ Пензы Вадим Муравлев.
Сборная пензенской Гордумы также стала лучшей в общекомандном зачете спартакиады, второе место - за управлением образования, замкнуло тройку призеров управление культуры.
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