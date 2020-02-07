Пензенские депутаты рассмотрят вопрос о назначении 5 мировых судей

7 февраля депутаты Законодательного Собрания Пензенской области на первой сессии 2020 года рассмотрят вопрос о назначении мировых судей.

Докладчиком выступит председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов. Предлагается с 1 марта назначить Рамазана Халитова мировым судьей участка в границах Неверкинского района сроком на пять лет.

Кроме того, на три года полномочия мировых судей предлагают возложить на Юлию Рофель (Ленинский район Пензы, участок №3), Станислава Кошлевского (Колышлейский район, участок №1), Олесю Кузечкину (Лунинский район, участок в границах района) и Илью Ближнева (Мокшанский район, участок №2), пишет ИА «Пенза-Пресс».