Пензенские депутаты рассмотрят вопрос о назначении 5 мировых судей

07 февраля 2020, 10:02Общество
7 февраля депутаты Законодательного Собрания Пензенской области на первой сессии 2020 года рассмотрят вопрос о назначении мировых судей.
Докладчиком выступит председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов. Предлагается с 1 марта назначить Рамазана Халитова мировым судьей участка в границах Неверкинского района сроком на пять лет.
Кроме того, на три года полномочия мировых судей предлагают возложить на Юлию Рофель (Ленинский район Пензы, участок №3), Станислава Кошлевского (Колышлейский район, участок №1), Олесю Кузечкину (Лунинский район, участок в границах района) и Илью Ближнева (Мокшанский район, участок №2), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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