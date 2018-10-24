Пензенские депутаты проверяют школы на безопасность

Пензенские школы проходят проверку на безопасность. Соответствие нормам оценивают депутаты Гордумы совместно с представителями управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Но главная задача - не просто посмотреть, а понять, как сделать пребывание детей в учебных учреждениях безопаснее.

Экзамен на безопасность - попасть в образовательное учреждение. На входе в гимназию №44 у депутатов Пензенской городской Думы спросили фамилию, имя и к какому ребенку конкретно направляются пришедшие. Прикинуться родителями не вышло, комиссию сотрудник охраны видит через камеры видеонаблюдения. Их в образовательном учреждении - 19. Из технических нововведений - рамка металлодетектора, которая, впрочем, пока выключена.

О безопасности в этой гимназии во многом побеспокоились родители. Специалисты отмечают: для того, чтобы другие школы достигли хотя бы такого уровня, бюджетных средств недостаточно. Сейчас всем параметрам безопасности, по официальной информации, соответствуют только три образовательных учреждения в городе. Из универсальных мер - отряды Росгвардии, которые в случае ЧП выезжают к каждой школе по сигналу «тревожной кнопки».

«В настоящее время действуют постановления РФ о категорировании образовательных учреждений, по результатам которого им выдается соответствующий паспорт, в котором указаны все недостатки, нарушения. В Пензе не все школы достаточно оснащены видеонаблюдением, в некоторых отсутствует система оповещения, эвакуации людей, и, конечно, не все закрыты по периметру», - рассказала начальник общего отдела управления образования Пензы Вера Кузнецова.

Еще один вариант, откуда взять средства на повышение безопасности, - собственные заработки школы за счет дополнительных образовательных услуг. По этому пути пошли в гимназии №53. Там из минусов, которые отметили депутаты и специалисты от образования и управления по делам гражданской обороны, - открытая калитка.



Но директора не столько оправдываются, сколько говорят о реалиях. Например, о противоречии в противопожарной и антитеррористической безопасности на федеральном уровне, которое подтверждают и специалисты.

«Входные двери, ведущие наружу, и эвакуационные выходы, по антитеррору, должны быть закрыты, а по требованиям пожарной безопасности - открываться изнутри», - сказал заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС России по Пензе Сергей Горенко.

А вот среди мер, которые может принять местная власть, - долгосрочная программа по обеспечению безопасности в школах. Оборудованию их камерами видеонаблюдения, приведению в порядок ограждений и световых опор. Депутаты Пензенской городской Думы заявили о планах проработать такую программу, расчитанную на несколько лет.