Пензенские депутаты проверили качество питания в школах

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23 января 2019, 19:02Образование
Депутаты Пензенской городской Думы проверили качество питания в школьных столовых. Напомним, с начала года стоимость завтраков и обедов увеличилась на десять рублей. Как утверждают в школах, новая цена позволяет кормить детей так, как это определено нормативами.
Столовая школы №65 - первая в очереди на проверку. С 1 января стоимость питания повысилась на десять рублей. А вот изменились ли размеры и качество порций?
Прежде всего, теперь полностью выполняется цикличное меню с выходом блюд. Если брать средний показатель, то по мясной продукции, например, увеличился вес котлеты.
Завтраки и обеды в школе №65 готовят в пищеблоке самого учебного заведения. Контракты заключают только с поставщиками продуктов. Качество их и завтраков, кстати, непосредственно могут проверить сами родители. В образовательном учреждении такие проверки еженедельные. Но ребята замечают, что есть и другие способы сообщить мамам и папам о том, что они ели в школе, - сфотографировать.
В этот день депутаты посетили еще две школы в дальнем Арбеково. Кроме качества блюд, народных избранников интересовало и разнообразие меню.
«Помимо ведомственного контроля, будем мониторить сами. Тем более, если по этой теме будут обращения от граждан. Задача - определить объективную информацию, и, как видите, мы действуем совместно с администрацией. Если есть какие-то проблемы, стараемся узнать, с чем они связаны, и решить их общими усилиями», - рассказал заместитель главы Пензы Владимир Мутовкин.
С подобными проверками депутаты Гордумы намерены посетить еще несколько городских школ. Причем обещают прийти без предупреждения.
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