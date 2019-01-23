Пензенские депутаты проверили качество питания в школах

Депутаты Пензенской городской Думы проверили качество питания в школьных столовых. Напомним, с начала года стоимость завтраков и обедов увеличилась на десять рублей. Как утверждают в школах, новая цена позволяет кормить детей так, как это определено нормативами.

Столовая школы №65 - первая в очереди на проверку. С 1 января стоимость питания повысилась на десять рублей. А вот изменились ли размеры и качество порций?

Прежде всего, теперь полностью выполняется цикличное меню с выходом блюд. Если брать средний показатель, то по мясной продукции, например, увеличился вес котлеты.

Завтраки и обеды в школе №65 готовят в пищеблоке самого учебного заведения. Контракты заключают только с поставщиками продуктов. Качество их и завтраков, кстати, непосредственно могут проверить сами родители. В образовательном учреждении такие проверки еженедельные. Но ребята замечают, что есть и другие способы сообщить мамам и папам о том, что они ели в школе, - сфотографировать.

В этот день депутаты посетили еще две школы в дальнем Арбеково. Кроме качества блюд, народных избранников интересовало и разнообразие меню.

«Помимо ведомственного контроля, будем мониторить сами. Тем более, если по этой теме будут обращения от граждан. Задача - определить объективную информацию, и, как видите, мы действуем совместно с администрацией. Если есть какие-то проблемы, стараемся узнать, с чем они связаны, и решить их общими усилиями», - рассказал заместитель главы Пензы Владимир Мутовкин.

С подобными проверками депутаты Гордумы намерены посетить еще несколько городских школ. Причем обещают прийти без предупреждения.