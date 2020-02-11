Пензенские депутаты приведут в порядок ряд мемориалов к 75-летию Победы

В Пензенской области составили список воинских захоронений и мемориалов, которые приведут в порядок с участием депутатов ЗакСобрания в преддверии 75-летия Победы.

«К этой работе мы приступили в прошлом году. Благодаря активной позиции депутатского корпуса, молодых парламентариев, представителей движения «Волонтеры Победы» и местных жителей восстановлен мемориал в селе Мещерское Сердобского района. Оказана помощь на приведение в надлежащее состояние памятника воинам-землякам в селе Каргалейка Шемышейского района. Стоит отметить, что члены молодежного парламента ежегодно организуют субботники по благоустройству захоронений участников войны. Ребята убирают бытовой мусор, сухую траву и листву, укрепляют могильные ограждения, в случае необходимости производят покраску. Подобные акции проводятся в черте областного центра и районах», - рассказал председатель областного парламента Валерий Лидин.

Как сообщает пресс-служба ЗакСобра, Валерий Лидин призвал депутатов тесно взаимодействовать с общественниками, ветеранами и их родственниками, учащимися школ и чиновниками.

«Необходимо организовать помощь ветеранам, проживающим на территории избирательных участков. Они должны быть окружены человеческим вниманием и нашей заботой. Нужно провести мероприятия для молодежи, рассказать школьникам и студентам правду о ратном подвиге земляков. Подрастающее поколение должно знать, какой ценой ковалась Победа в тылу, как восстанавливалась страна в послевоенное время», - подчеркнул он.

Подготовку к празднованию 75-летия Победы обсудят на заседании пресс-клуба (0+) с представителями СМИ 14 февраля в 13 часов, пишет ИА «Пенза-Пресс».