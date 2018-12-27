Пензенские депутаты посетили реабилитационный центр в Кичкилейке

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27 декабря 2018, 20:13Общество
В областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних воцарилась праздничная атмосфера. В учреждение, которое находится в поселке Кичкилейка Пензенской области приехали депутаты Законодательного Собрания региона - с подарками и добрыми пожеланиями. Чуть счастливее в этот предновогодний день удалось сделать около семи десятков детей.
В преддверии Нового года к ребятам в гости с подарками и спортивным инвентарем приехали депутаты-члены фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Вадим Супиков и Сергей Егоров, а также активисты волонтерского движения.
Праздничное мероприятие продолжилось новогодним представлением у елки. Почетные гости водили хороводы вместе с детьми.
Депутаты осмотрели помещения реабилитационного центра, пообщались с сотрудниками. В учреждении трудятся высококвалифицированные специалисты, которые хорошо знают свое дело и помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
«Главная задача - адаптировать детей социально в этой непростой жизни, дать им возможность получить образование, профессию, создать семью, это наша гражданская, депутатская позиция», - сказал Вадим Супиков.
Благотворительные акции, направленные на улучшение условий пребывания детей в социальных центрах проводятся систематически в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок» (0+).
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