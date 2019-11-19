Пензенские депутаты вступились за историческую часть города

Предлагаемые меры вызвали у народных избранников немало вопросов к главному архитектору проекта. В частности - по защите исторической части города от многоэтажной застройки.

«Мы должны сохранить историческую часть Пензы. Это история. Наши дети и внуки должны это увидеть», - отметил депутат пензенской Гордумы Юрий Зиновьев.

«Есть перспектива создания исторического центра регионального или федерального значения, как во многих городах, таких как Томск или Санкт-Петербург. Сейчас мы думаем об этом, но это очень большая и серьезная работа, которая связана с археологическими и историческими исследованиями», - рассказала начальник управления градостроительства и архитектуры Пензы Нина Кутырева.



Еще один вариант - законодательно установить границы исторического центра. Документ позволил бы избежать в установленном секторе хаотичной застройки. Пока же проект изменений в Генплан направлен на доработку. Он должен быть утвержден до конца 2019 года.