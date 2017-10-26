26 октября 2017, 19:26Общество Пензенские дачники просят поддержать инновационный проект Председатель Законодательного Собрания Пензенской области провел личный прием граждан. К Валерию Лидину обратились пенсионеры, представители общественных организаций и малого бизнеса. Пензенцы попросили главу регионального парламента подержать инновационный проект, который может повлиять на жизнь 200 тысяч дачников и оказать содействие в проведении благотворительного концерта.

Дачный сезон завершен, однако хлопоты садоводов продолжаются даже осенью. На прием к председателю Законодательного Собрания Пензенской области обратилась Елена Храмцова. Дачница почти с 20-летним стажем представила Валерию Лидину программу проекта «Дом садовода — опора семьи». Она направлена на поддержку садоводчества и работает в нескольких регионах страны.

«Нам нужны ресурсы. Например, чтоб дорогу прогрейдировали, саженцы садоводам дали, семена. Потому что нам иногда бывает очень сложно», - рассказала она.

Этим летом был принят федеральный закон «О садоводстве», согласно которому органы государственной власти субъектов Российской федерации могут принимать программы поддержки садоводства. В Пензенской области решено наделить такими полномочиями региональное правительство.

«Давайте подумаем вместе со специалистами, объединим усилия, поработаем над предложениями с тем, чтобы потом мы могли их включить в программу, которая будет разрабатываться на 2018 год», - пояснил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

На прием к председателю Законодательного Собрания обратились представители общественных организаций. Валерий Лидин поддержал благотворительный концерт, который пройдет в областной филармонии 17 ноября (0+). Собранные средства направят на содержание «Дома Вероники» — первого в России активного пансиона для молодых людей с ограниченными возможностями.

«Прежде всего, важно создать площадку, на которой соберутся неравнодушные люди. Которые понимают, что роль людей с инвалидностью в жизни общества тоже велика. Все вместе мы должны двигаться к этой цели», - отметила председатель общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова.

«Я обращусь с просьбой к депутатам поддержать эту инициативу с тем, чтобы те билеты, которые подготовлены, были распространены среди актива», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Глава регионального парламента регулярно проводит личные приемы граждан. По словам Валерия Лидина, ни одна просьба о помощи не останется без внимания и ответа.

Общество

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