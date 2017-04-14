Пензенские чиновники во главе с Белозерцевым проверили благоустройство города

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15 апреля 2017, 09:55Общество
Приближаются майские праздники, но готов ли к ним город? Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, представители мэрии и районных администраций проверили, как ответственные службы приводят в порядок Пензу. Вывод был очевиден - недостатков еще много.
Под руководством губернатора городские чиновники проверяют, готова ли Пенза к Пасхе и к майским праздникам. В первую очередь, объезжают центральные магистрали. Здесь сразу обратили внимание на дома.
«Здание на улице Кирова тоже надо ремонтировать, с той стороны – подтеки», - сказал губернатор.
Нуждаются в срочном ремонте также тротуары и бордюры. Переделать следует, по мнению Ивана Белозерцева, и ограждения вокруг деревьев.
«Они у нас возвышаются, а я в Москве видел, что они за подлицо сделаны с асфальтом, и тогда, когда техника убирает, то они остаются на месте. А здесь новые мы ставим, проходит год, трактор снег чистит, в бордюр въедет и отколет его», - заметил губернатор.
На Пушкина в 2017 году запланирован глобальный ремонт. Здесь должны установить новые светофоры, пешеходные переходы, отремонтировать тротуары и проезжую часть. Улица вошла в программу «Безопасные и качественные дороги».
«Полностью меняем асфальт, как мы сделали улицу Кирова в прошлом году, делаем заездные карманы в остановках, там где их нет», - рассказал заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.
Представители власти также проверили проблемные дворы. Один из таких - в Арбекове на улице Крондштатской. Губернатор убедился у местных жителей, что территория требует масштабных работ по благоустройству.
Двор на Крондштатской вошел в программу по благоустройству внутридворовых территорий. Здесь установят новую детскую площадку, проведут ремонт дорожек. Губернатор поручил обращать внимание на все детали, в том числе - на нежилые здания во дворах.
Такие объезды и обходы по пензенским улицам и дворам Иван Белозерцев поручил проводить каждую неделю.
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