Пензенские чиновники сыграли в хоккей с российскими журналистами

На «Дизель-Арене» состоялся матч с участием ведущих спортивных журналистов страны, известных комментаторов и ветеранов хоккея. Многие из них в Пензе уже не первый раз. В 2019 году товарищеская встреча прошла в рамках всероссийского молодежного форума «mediaАкцент» и регионального фестиваля СМИ «А мы из Пензы».

Вся игра прошла под громкие крики болельщиков. Сборная пензенских хоккеистов и представителей правительства региона вновь встретилась со звездами российского хоккея и спортивной журналистики. Капитан нашей команды - губернатор Иван Белозерцев. Лидер соперников - ведущий и комментатор федерального телеканала Антон Верницкий.

«Все здорово. Поддержка хорошая, но что-то не было слышно военных барабанов. В 2018 году они стучали усерднее. Слышим, как люди болеют. Приятно играть при полном стадионе. Это для нас редкость. У экранов нас многие смотрят, а вживую редко наблюдают нашу игру в таком количестве», - сказал Антон Верницкий.

«Мы будем биться до конца. Настрой команды - хороший. Надеемся, что они подсядут, хотя вряд ли, ребята очень сильные, профессиональные, это видно по игре, тактике и технике», - рассказал губернатор.

Первыми ворота поразили звездные гости. Шайбу забил Александр Гуськов - российский хоккеист, Заслуженный мастер спорта, один из лучших атакующих защитников за всю историю проведения чемпионатов России и СССР, но уже через пару минут наши сравняли счет. Однако итогом первого периода стало комфортное преимущество «Российской прессы» в счете 3:1.

«Мы поставили задачу - оторваться в счете, чтобы контролировать игру, но этого мало, потому что мы знаем, что они - сильные соперники. Когда ты на льду, думаешь только об игре. Надо побеждать. Мы проделали такой путь не ради поражения», - отметил российский спортивный телекомментатор Денис Казанский.

Он и Антон Верницкий против нашей сборной играли в третий раз, а вот Заслуженный мастер спорта России, чемпион мира 1993 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года хоккеист Андрей Николишин против пензенцев выступил впервые.

«Нелегкая игра, много ребят, которые раньше боролись за команду пензенского правительства, поэтому нам непросто, но тем и интереснее, мы - за конкурентную борьбу», - сказал он.

С каждым периодом напряжение на ледовой арене только возрастало. Команда регионального правительства не давала передохнуть гостям на протяжении всего матча.

В 2019 году соперник пензенской сборной оказался сильнее. Встреча окончилась со счетом 6:5 в пользу команды «Российская пресса».

Напомним, в 2018-м пензенцы одержали победу над звездами спортивной журналистики и ветеранами хоккея со счетом 7:4. В следующий раз наши обещали отыграться.