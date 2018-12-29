Пензенские чиновники проверили организацию по уборке снега возле ТЦ

В предпраздничные дни Пенза должна оставаться чистой. Сотрудники городской администрации проверили, как идет работа по уборке и вывозу снега с территорий, прилегающих к предприятиям торговли.

Перед Новым годом в Пензу пришла по-настоящему зимняя погода. Однако вместе с праздничным настроением она прибавила работы для сотрудников коммунальных служб. Наравне с ними об уборке снега не должны забывать и в администрации торговых предприятий. Особенно много работы у сотрудников крупных торговых центров, площадь которых составляет несколько тысяч квадратных метров.

В штате каждого из торговых центров, где побывали сотрудники администрации, есть несколько дворников. В эти дни у них особенно много работы. Обычно они трудятся посменно, но после сильного снегопада на борьбу со стихией бросают все имеющиеся ресурсы. А в ночное время на территории работают клининговые компании.

«Парковка закрывается в три часа ночи. До восьми утра идет уборка. Снег вывозится на полигон и обрабатывается специальными реагентами», - рассказал главный инженер торгового центра Александр Балясников.

«Администрация просит проводить уборку до начала работы предприятия. Думаю, что каждый руководитель заинтересован в том, чтобы территория была чистой, поскольку это создает его имидж», - отметил и. о. начальника отдела потребительского рынка администрации Пензы Ольга Кондрашкина.

Проверив качество содержания прилегающих к торговым центрам территорий, чиновники напомнили, что такую же чистоту нужно поддерживать и во время праздников.