Пензенские чиновники почтили память бывшего заммэра Алексея Макарова

13 марта мэр Пензы Виктор Кувайцев, а также коллеги и друзья бывшего первого заместителя главы администрации города Алексея Макарова посетили его могилу.

Алексей Макаров похоронен на Новозападном кладбище, 13 марта ему должно было исполниться 50 лет.

«Талантливый, энергичный, авторитетный человек, душой болеющий за свое дело. Он пользовался заслуженным уважением общественности за отзывчивость и доброе сердце», - отметил Виктор кувайцев.

Пришедшие возложили цветы к могиле бывшего первого заместителя главы администрации Пензы и почтили его память минутой молчания, сообщает пресс-служба мэрии.

Алексей Владимирович Макаров родился в 1968 году. Закончил Пензенский инженерно-строительный институт. Занимал различные должности, с 2013 года был первым заместителем главы администрации города.



Алексей Макаров скоропостижно скончался 15 августа 2014 года на 47-м году жизни.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».