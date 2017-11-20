20 ноября 2017, 19:38Спорт Пензенские чиновники победили звезд отечественного спорта в хоккее Пензенские чиновники во главе с губернатором поддержали движение «Putin team». Его создал в поддержку президента России нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин. Чтобы присоединиться к общественному движению, сборная Пензенской области сыграла в хоккей с командой российских звезд «Ice Fighters». Товарищеская встреча состоялась на льду «Дизель-Арены».

На «Дизель-Арене» было многолюдно. 5000 зрителей ждали не привычный матч, а товарищескую игру представителей пензенского правительства и звезд отечественного спорта. К состязанию команду готовил двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею Александр Кожевников.

«Я считаю, что их не надо тренировать, надо правильно направлять, чтобы люди получали удовольствие. Это, наверное, самое главное. Поэтому будем правильно направлять и смены делать, чтобы они не уставали», - пояснил двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею Александр Кожевников.

Капитаном Пензенской команды стал Иван Белозерцев. У сборной звезд отечественного спорта - Камил Гаджиев - президент промоутерской компании «Fight Nights global». Перед началом товарищеского матча вместе с тренерами они произвели символическое вбрасывание шайбы.

С начала игры на льду спортивного комплекса завязалась ожесточенная борьба. На седьмой минуте встречи счет открыл Игорь Сафонов - игрок команды правительства.

Настрой у пензенской сборной был, поистине, воинственный. После первой шайбы красный свет за воротами соперников они зажгли еще три раза подряд. Один из голов - на счету главы региона Ивана Белозерцева. Тем временем, команда звезд отступать не планировала и в конце первого периода перехватила инициативу. Первую шайбу в ворота пензенской сборной забросил Михаил Соколов. Вторая принадлежит единственной девушке на ледовом поле - двукратной чемпионке России по хоккею Анастасии Легкодух.

«Не важно, мужчины или девушки. Ты выходишь на игру и должен быть собранным, не важно, с кем ты играешь», - отметила двукратная чемпионка России по хоккею Анастасия Легкодух.

В следующем периоде команда звезд вновь играла в нападении. В итоге к концу игрового отрезка в ворота Пензенской сборной влетело три шайбы. По словам игрока команды соперников Сангаджи Тарбаева, отступать они не намерены.

«Общекомандная стратегия - победить. Лично моя стратегия - не упасть. На самом деле, это мои одни из первых шагов в хоккее и сразу большая трибуна, так много зрителей. Очень волнительно», - поделился игрок команды КВН «РУДН» Сангаджи Тарбаев.

Вырваться вперед - такую цель перед заключительным периодом поставила для себя сборная Пензенской области. Через шесть минут счет удалось сравнять - 5:5, а еще через две увеличить преимущество. Однако опускать клюшки сборная звезд отечественного спорта не спешила и за несколько минут до финальной сирены отыграла две шайбы. Но сравнять счет команде уже не удалось - 8:7 в пользу сборной Пензенской области.

«Игра была прекрасная, интересная. Вначале нашей команде удалось оторваться, потом мы сбавили и нас накрыли, они повели вперед. Потом мы подтянулись, и счет стал практически равным», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По итогам товарищеского матча лучших игроков наградили памятными призами. После игры губернатор Пензенской области пообщался с болельщиками.

Спорт

просмотров 150

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: