Пензенские чиновники отвечают на вопросы граждан в рамках массового приема

В Пензе 6 сентября проходит масштабный прием граждан, который инициировал губернатор Иван Белозерцев по итогам «прямой линии». Глава региона и мэр Виктор Кувайцев лично посещают площадки, расположенные во всех районах города. Корреспондент информагентства «Пенза-Пресс» Юлия Кадникова посетила одну из них на улице Калинина, 111.

На встречу с представителями министерств и ведомств в течении первого получаса работы площадки пришли более 30 пензенцев. Горожане, в основном, задавали вопросы, касающиеся здравоохранения, благоустройства, ЖКХ, а также ремонта дорог.

«Меня очень интересует ремонт дороги по улице Ватутина и ее освещение», - рассказал корреспонденту пензенец Михаил Ларин.

По словам замглавы администрации города Магамеда Агамагамедова, который в числе других чиновников отвечает на вопросы граждан, представители министерств и ведомств зафиксируют все обращения и возьмут их в работу, даже если они не касаются их сферы деятельности.

«После этой встречи мы будем приглашать жителей, чтобы дать им ответ на интересующий вопрос, либо будут отправлены письменные ответы. В любом случае, все обращения будут услышаны и зафиксированы», - отметил он.

Пензенцы воодушевленно восприняли организацию подобных пунктов. Они подчеркнули, что такие встречи помогают чиновникам услышать о проблемах местных жителей, чтобы потом помочь им решить их.

Напомним, глава региона сегодня выслушал вопросы пензенцев в приемной президента РФ в области. Пункты консультации будут работать до 19:00. Их адреса можно посмотреть здесь. Губернатор лично посетит каждый из них. На площадке на улице Калинина Ивана Белозерцева ожидают в районе 18:00, пишет ИА «Пенза-Пресс».