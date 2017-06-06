06 июня 2017, 12:29Общество Пензенские чиновники нашли три пути решения проблемы перезаполнения архивов Пенза на два дня станет архивной столицей Поволжья. 6 и 7 июня в областном центре пройдет заседание научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа и семинар-совещание главных хранителей фондов федеральных и государственных архивов. Ожидается, что форум посетят специалисты со всей страны.

Пенза стала площадкой для обсуждения архивного дела. В город съехались сотрудники архивов со всей страны, здесь пройдут сразу два крупных форума. Заседание научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа и семинар-совещание главных хранителей фондов федеральных и государственных архивов проведут ради совершенствования государственной политики в области архивного дела, а также обмена опытом.

«Мы поговорим об оказании пользователям платных услуг. Отдельно обсудим очень важную, актуальную проблему на сегодняшний день - работу государственных муниципальных архивов с электронными документами. Мы обсудим вопросы, связанные с тем, как идет рассекречивание документов», - рассказал заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов.

На территории Поволжья работают около 40 государственных и более 400 муниципальных архивов. Они хранят около 20% всего архивного фонда страны. На территории Пензенской области работают 30 архивов, из них два — государственные, в Пензе и Кузнецке. В этих учреждениях трудятся более 120 специалистов.

«Мы в 2017 году по поручению губернатора создали самостоятельно орган исполнительной власти - Комитет по делам архивов. Эти три месяца, которые работает комитет, показали, что создание самостоятельного органа является очень эффективным инструментом для того, чтобы архивное дело развивалось», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Также по его словам, пензенские архивохранилища практически заполнены. Областные чиновники разрабатывают несколько вариантов решения этой проблемы. Основные - это реконструкция старого здания и установка системы «мобильный архив», а также поиск или строительство нового помещения для архива.

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