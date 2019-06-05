Пензенские чиновники готовятся к ответному визиту в Ульяновск

«Делегация была многочисленная, коллеги представляли все муниципальные службы Ульяновска. Мы пообщались с ними, поделились опытом, узнали, что у них интересного, и чем мы можем поделиться», - сказал мэр Виктор Кувайцев.

Он попросил членов администрации поделиться впечатлениями от визита гостей.

Вице-мэр Денис Леонтьев отметил, что много направлений было охвачено. По его словам, у всех впечатление - положительное.

«Мы поделились ноу-хау, потому что каждый реализует направления по-своему. Время было ограничено, будем дальше общаться по телефону. Нас тоже пригласили в гости, и во время визита мы продолжим обмен опытом, к тому времени, возможно, мы успеем применить их опыт у нас.

Виктор Кувайцев отметил, что после проведения Дня России и Дня города сформируют делегацию и визит состоится, пишет ИА «Пенза-Пресс».