05 июня 2019, 10:02Общество

Пензенские чиновники готовятся к ответному визиту в Ульяновск

5 июня в администрации Пензы подвели итоги визита делегации из Ульяновска.

«Делегация была многочисленная, коллеги представляли все муниципальные службы Ульяновска. Мы пообщались с ними, поделились опытом, узнали, что у них интересного, и чем мы можем поделиться», - сказал мэр Виктор Кувайцев.

Он попросил членов администрации поделиться впечатлениями от визита гостей.

Вице-мэр Денис Леонтьев отметил, что много направлений было охвачено. По его словам, у всех впечатление - положительное.

«Мы поделились ноу-хау, потому что каждый реализует направления по-своему. Время было ограничено, будем дальше общаться по телефону. Нас тоже пригласили в гости, и во время визита мы продолжим обмен опытом, к тому времени, возможно, мы успеем применить их опыт у нас.

Виктор Кувайцев отметил, что после проведения Дня России и Дня города сформируют делегацию и визит состоится, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_rasskazal_gostyam_iz_ulyanovska_o_razvitii_v_penze_obshchestvennykh_provstrastv/

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