Пензенские бухгалтеры смогут сразиться за звание лучшего в России

11 сентября в России стартует первый этап конкурса «Лучший бухгалтер» (18+), который пройдет в 68 регионах. В его рамках на территории Пензенской области также выберут «Бухгалтера года».

Как сообщает пресс-служба мэрии, первый этап марафона пройдет на сайте Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, участие бесплатное.

Конкурс «Лучший бухгалтер России-2018» будет проводиться в четырех номинациях:

- «Лучший бухгалтер по бухгалтерскому учету в коммерческих организациях»;

- «Лучший бухгалтер по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях»;

- «Лучший молодой бухгалтер»;



- «Лучший налоговый консультант».

Второй этап марафона - ежегодный «Третий форум бухгалтеров коммерческих и бюджетных организаций» (18+), в рамках которого 5 и 10 октября пройдут научно-практические конференции с участием ведущих специалистов-экспертов в данной сфере.

В рамках третьего этапа с 21 по 25 октября будут определены победители в номинациях «Лучший бухгалтер России-2018 » и «Бухгалтер года».

Четвертый этап марафона завершится 21 ноября торжественной церемонией награждения победителей. Будут определены лучшие бухгалтеры, работающие в бюджетных организациях, в коммерческих, лучшие налоговые консультанты и молодые бухгалтеры.

«Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший бухгалтер России-2018» состоится в Москве на Конгрессе профессиональных бухгалтеров и аудиторов России-2018. Церемония награждения «Бухгалтер года» будет проходить в ноябре в Пензе», - сообщили в пресс-службе.

Также в Пензе будет организован праздничный концерт, посвященный Дню бухгалтера.

За более подробной информацией о конкурсе необходимо обратиться в Пензенскую Ассоциацию профессиональных бухгалтеров и аудиторов по телефонам: 8 (8412) 25-03-24, 8 (927) 375-03-24 - с 9.00 до 14.00, 8(927)381-30-91 - с 14.00 до 17.00.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».