Пензенские бухгалтеры смогут сразиться за звание лучшего в России

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 августа 2018, 10:33Общество
11 сентября в России стартует первый этап конкурса «Лучший бухгалтер» (18+), который пройдет в 68 регионах. В его рамках на территории Пензенской области также выберут «Бухгалтера года».
Как сообщает пресс-служба мэрии, первый этап марафона пройдет на сайте Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, участие бесплатное.
Конкурс «Лучший бухгалтер России-2018» будет проводиться в четырех номинациях:
- «Лучший бухгалтер по бухгалтерскому учету в коммерческих организациях»;
- «Лучший бухгалтер по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях»;
- «Лучший молодой бухгалтер»;
- «Лучший налоговый консультант».
Второй этап марафона - ежегодный «Третий форум бухгалтеров коммерческих и бюджетных организаций» (18+), в рамках которого 5 и 10 октября пройдут научно-практические конференции с участием ведущих специалистов-экспертов в данной сфере.
В рамках третьего этапа с 21 по 25 октября будут определены победители в номинациях «Лучший бухгалтер России-2018 » и «Бухгалтер года».
Четвертый этап марафона завершится 21 ноября торжественной церемонией награждения победителей. Будут определены лучшие бухгалтеры, работающие в бюджетных организациях, в коммерческих, лучшие налоговые консультанты и молодые бухгалтеры.
«Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший бухгалтер России-2018» состоится в Москве на Конгрессе профессиональных бухгалтеров и аудиторов России-2018. Церемония награждения «Бухгалтер года» будет проходить в ноябре в Пензе», - сообщили в пресс-службе.
Также в Пензе будет организован праздничный концерт, посвященный Дню бухгалтера.
За более подробной информацией о конкурсе необходимо обратиться в Пензенскую Ассоциацию профессиональных бухгалтеров и аудиторов по телефонам: 8 (8412) 25-03-24, 8 (927) 375-03-24 - с 9.00 до 14.00, 8(927)381-30-91 - с 14.00 до 17.00.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
31 августа 2018, 13:02В Пензе жильцом дома на ул. Брестской переселят в маневренный фонд
31 августа 2018, 12:51В Пензе покажут спектакль о жизни и судьбе Лаврентия Загоскина
31 августа 2018, 12:49Водопроводная вода в Пензенской области соответствует нормам - специалисты
31 августа 2018, 12:46В Пензе юным спортсменам рассказали о зависимостях известных футболистов
31 августа 2018, 12:36В Пензе жилой фонд готов к зиме на 79% - Юрий Ильин
31 августа 2018, 12:04В Пензе погорельцам дома на ул. Брестской окажут помощь
31 августа 2018, 11:34В Пензе Олимпийский парк переименовали в Комсомольский
31 августа 2018, 11:03Ивану Белозерцеву присвоили звание Почетного гражданина Пензы