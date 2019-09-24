Пензенские бухгалтера проводят мастер-классы для начинающих

В Пензенской области в преддверии всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2019» стартовал марафон (0+). По поручению губернатора Ивана Белозерцева ведущие специалисты региона проводят мастер-классы и лекции для начинающих бухгалтеров и студентов.

Назвать работу бухгалтера скучной и однообразной может лишь тот, кто вообще ничего о ней не знает. Так считает Надежда Голяшкина, она в этой сфере уже 25 лет. Сейчас работает в управлении экономического планирования и финансового обеспечения правительства Пензенской области. В 2018 году она победила в номинации «Бухгалтер государственного учреждения» всероссийского конкурса, став первой в регионе и четвертой в стране.

«Обычному бухгалтеру на каждом предприятии необходимо постоянно совершенствоваться, повышать свою квалификацию, потому что наше законодательство очень быстро изменяется и порой на кардинально противоположные моменты. Приходится быть в тонусе», - сказала она.

Надежда Голяшкина вместе со своими коллегами дала профессиональные советы в сфере бухгалтерского учета будущим специалистам, студентам ПГУ. Кстати, среди представителей вуза тоже есть отличившиеся. Асия Мухаева стала лучшей в стране, победив в номинации «Молодой бухгалтер» всероссийского конкурса 2018 года. В 2019-м она закончила бакалавриат, и теперь собирается поступать в магистратуру. Признается, что именно этот конкурс помог ей окончательно определиться с будущей профессией.

«Были сомнения даже когда я уже поступила и училась, но они у всех всегда есть. Конкурс и его результат помогли мне понять, что именно бухгалтерский учет - это та сфера, в которой я могу себя реализовать и сомнений никаких не осталось, поэтому продолжаю обучение», - рассказала она.

Встреча лучших пензенских бухгалтеров со студентами прошла в рамках марафона в преддверии всероссийского конкурса 2019 года. Следующим этапом станет «Четвертый форум бухгалтеров государственного сектора и коммерческих организаций» (0+). Он состоится 1 октября в библиотеке имени Лермонтова.

«На нем будут рассматриваться вопросы налогооблажения, бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, поэтому мы приглашаем на форум специалистов данных сфер», - сказал директор пензенской «Ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов» Владислав Чернецов.



Заявки на участие во всероссийском конкурсе будут принимать до 27 октября. От Пензенской области заявились уже 80 бухгалтеров. Итоги конкурса подведут 21 ноября.