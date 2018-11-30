Пензенские бухгалтеры обсудили нововведения системы «КонсультантПлюс»

Пензенских бухгалтеров и налоговых работников поздравили с их профессиональными праздниками сотрудники «Агентства деловой информации». О новых возможностях этой системы говорили в Музее одной картины, где после мероприятия в качестве подарка гостям показали фильм об одной из картин Репина (6+).

Уплата налогов, бухгалтерский учет, оформление документов, все кодексы, законы и различные правовые акты - все это можно найти в системе «КонсультантПлюс». Ей пользуются десятки тысяч бухгалтеров, налоговых работников, юристов, кадровых специалистов по всей России. О возможностях и преимуществах этой масштабной справочной системы пензенским бухгалтерам и налоговым работникам рассказали сотрудники «Агентства деловой информации» - официального представителя сети «КонсультантПлюс» в Пензенской области. На встрече особое внимание уделили новому разделу «Ответственность и риски нарушения часто применяемых норм», который появился в октябре.

Нередко у специалистов возникают вопросы, что будет, если сделать что-то не так, как предписано законодательством. Ответы на них требуют четкости и оперативности, ведь ошибка может обойтись дорого.

«Это незаменимая правовая система для бухгалтеров. Налоговый кодекс РФ очень сложный, он постоянно меняется, поэтому это очень актуальный продукт», - отметила менеджер по рекламе «Агентства деловой информации», представитель сети «КонсультантПлюс» в Пензе Светлана Шадрина.

Новые разделы добавляют с учетом пожелания пользователей. Сейчас в системе размещено более 150 миллионов документов, она регулярно пополняется и обновляется, и помогает в Пензенской области работникам более чем 1000 организаций.

В завершение встречи организаторы поздравили с профессиональными праздниками пензенских бухгалтеров и налоговых работников. В качестве подарка гостям показали фильм о картине Ильи Репина «Портрет священника».

«Агентство деловой информации» уже более 25 лет оказывает пользователям системы профессиональный сервис и обеспечивает комфортную работу. Представители агентства проводят выездные семинары и мастер-классы, чтобы пензенские работники первыми узнавали о последних изменениях законодательства. Ответ на любой профессиональный вопрос можно получить по телефону «горячей линии» - 32-33-32.