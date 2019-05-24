Пензенские болельщики смотрели матч «Россия-США» на большом экране

Сборная России по хоккею одолела команду США в первом раунде плей-офф чемпионата мира-2019. В 2019 году турнир проходит в Словакии. За встречей российских игроков с американцами наблюдали сотни тысяч болельщиков. В Пензе для поклонников хоккея организовали фан-зону, где транслировали матч с большого экрана.

Пока дети разъезжали на велосипедах и роликах по центру амфитеатра в Городе Спутнике, взрослые наблюдали с экрана за большой игрой. Сборная России по хоккею - против команды США.

Собралось не так много болельщиков, некоторые ряды были пустые - все-таки это не финал, иначе вряд ли были бы свободные места. Но с уверенностью можно сказать, что присутствовали только самые ярые поклонники хоккея.

Борьба за выход в полуфинал чемпионата мира действительно была захватывающей. Уже в начале матча «Красная машина» оправдала свой статус фаворита: первый точный бросок - на второй минуте матча. Атака за атакой, бросок за броском. Страсти накалялись и на ледовой арене в Словакии, и в фан-зоне Пензы.

За несколько минут до первого перерыва шайба снова побывала в воротах соперника. Во втором периоде американцы сумели сократить разрыв в счете - 2:1, но пензенских фанатов это испугало. Пожалуй, все были уверены, что этот результат еще изменится.

Надежды болельщиков оправдал и Кирилл Капризов, который в начале третьего периода восстановил паритет в две шайбы. Однако вскоре американцы вновь сократили отрыв, но уже через минуту Михаил Григоренко упрочил преимущество сборной России. В итоге наши одержали победу со счетом 4:3.

Вновь собраться возле большого экрана жители Пензы смогут 25 мая (0+). В этот день Россия встретится с Финляндией в полуфинале.