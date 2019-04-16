Пензенские бодибилдеры готовятся к кубку городов России

В Пензе пройдет традиционный открытый кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу (6+). В 2019 году на него съедутся около 100 спортсменов из 20 городов. Пензу на соревнованиях представлять 20 атлетов.

У бодибилдеров расписан каждый день: в 8.00 - подъем, затем завтрак и уже пора на тренировку. В преддверии открытого кубка городов России по фитнесу и бодибилдингу пензенским спортсменам пришлось кардинально изменить ритм жизни. Для того, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме, им приходится тренироваться по шесть дней в неделю, причем порой по несколько раз в день. Чтобы мышцы успевали восстанавливаться, приходится спать в два раза больше. Спортсмены отмечают, что тело быстро привыкает к такому режиму. Намного сложнее перебороть себя психологически. Однако цель оправдывает средства.

«Урезал питание, не вижусь с друзьями, только тренировки и дом, стал к родным меньше ездить, потому что соблюдаю режим. Моя цель - выиграть, соответственно, надо чем-то жертвовать. Но этот режим - ненадолго, месяца на два», - рассказал участник кубка городов России по фитнесу и бодибилдингу Александр Приезжев.

Кубок городов России проходит в Пензе с 1990-го. В этот раз за победу поборются порядка 100 спортсменов из Москвы, Ульяновска, Самары, Саратова и других городов. Пензу на турнире представят 20 человек. Мужчины будут соревноваться в четырех категориях. Определятся сильнейшие среди юниоров, ветеранов, а также в номинациях «Пляжный» и «Классический бодибилдинг» . Женщины выступят в трех группах. Две из них - для спортсменок с развитой мышечной массой.

«Есть новая категория - «Бикини». Будут выступать отточенные, красивые девочки, но без большой мышечной массы, просто спортсменки. Мировой фитнес пришел к тому, что не все ее хотят», - сказал президент национальной ассоциации бодибилдинга России Алексей Нетесанов.

Открытый кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу пройдет 18 мая в киноконцертном зале «Пенза» (6+). Начало соревнований - в 17.00.