Пензенские бизнесмены учились мастерству переговоров в необычной форме

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29 мая 2019, 19:19Бизнесновости
Руководители пензенских компаний вступили в «Управленческую борьбу» (16+). Так называется деловая игра, в которой разыгрывают различные конфликтные ситуации, которые могут возникать при ведении бизнеса. Учиться мастерству переговоров в необычной форме предложил пензенцам известный предприниматель Николай Кузяков.
Покупателю продали офис, у которого оказалась ветхая крыша. Бизнесмены Александр Мухин и Сергей Игошин попеременно сыграли роли клиента, представителя агентства недвижимости и руководителя торговой фирмы. Задача - отстоять свои интересы во время раунда переговоров, найдя весомые аргументы и не переходя на личности. В первом поединке все девять судей отдали предпочтение более опытному Александру Мухину. Но и новички в «Управленческой борьбе» готовы штурмовать новые вершины.
«Как говорится, опыт делает свое дело, поэтому будем учиться, тренироваться. Надеюсь на реванш», - сказал Сергей Игошин.
На инициативу Николая Кузякова провести управленческие поединки в Пензе откликнулись руководители крупных компаний и те, кто не так давно открыл собственное дело. Последние оказались особенно заинтересованными в проекте.
«Когда вы ведете переговоры с сетями, это очень тяжело. Необходимо понять их структуру, как они мыслят. Главная задача - не победить, а сделать так, чтобы обе стороны выиграли», - рассказал Николай Кузяков.
Первая игра показала, что в Пензе есть спрос на «Управленческую борьбу». Организаторы, Николай Кузяков и Евгений Мануйлов, намерены проводить тренинги для бизнесменов на постоянной основе, как минимум, четыре раза в год.
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