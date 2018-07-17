Пензенские бизнесмены стали первопроходцами «Школы экспорта»

Для предпринимателей Пензенской области стартовала «Школа экспорта» (18+). Первое занятие в рамках образовательного проекта «Российский экспортный центр» прошло на базе областной торгово-промышленной палаты. Участниками стали представители 14 предприятий. Задача организаторов - рассказать бизнесменам о том, как сделать свою продукцию известной за рубежом.

Подобных занятий в Пензенской области еще не было. Это одна из стадий пилотного проекта «Российского экспортного центра».

«Это специально разработанный курс. Было создано подразделение, которое занимается обучением малых и средних предпринимателей, введению экспорт, это одна из мер поддержки, которым государство собирается стимулировать развитие несырьевого экспорта», - рассказал тренер «Школы экспорта РЭЦ» Сергей Мозолин.

До конца года пройдут еще 11 семинаров. Для проработки финансовых документов, взаимодействия с таможней, определения логистики - отдельные занятия. В роли учеников - 14 представителей бизнеса Пензенской области.

«Хочется узнать что-то новое об экспортно-импортных отношениях не только России в целом, но и конкретно Пензенской области», - сказал представитель компании по оказанию услуг в области экологии Николай Чернышов.

«Думаю, что этот курс - один из самых объемных, он охватывает все аспекты и циклы экспортной деятельности», - отметила представитель предприятия пищевой промышленности Мария Тактарова.

То, что Пензенская область выбрана для участия в пилотном проекте Российского экспортного центра, уже говорит о том, что возможности региона на федеральном уровне оценивают высоко. Официальная статистика за 2017 год показывает, что больше всего из региона экспортируются механическое оборудование и транспортные средства, на втором месте - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. На третьем - металлы и изделия из них.

«Трудно перечислить перечень продукции, которая экспортируется за территорию области, она разноплановая, - от продуктов питания, до машиностроения», - рассказал руководитель регионального центра поддержки экспорта, заместитель председателя Пензенской области торгово-промышленной палаты Владимир Паршин.

Организаторы, а это кроме Российского экспортного центра и региональной торгово-промышленной палаты также министерство экономики области, рассчитывают сделать благодаря этим курсам рывок - привлечь к экспорту из Пензенской области малый и средний бизнес.