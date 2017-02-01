Пензенские бизнесмены пожаловались Левину на высокие штрафы

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01 февраля 2017, 13:44Бизнесновости
Депутат Государственной Думы Леонид Левин встретился с пензенскими предпринимателями. Стороны обсудили перспективы развития бизнеса в регионе. Встреча прошла в областной торгово-промышленной палате.
Пензенские бизнесмены уверены - их проблему может решить только представитель федеральной власти. На встрече с депутатом Госдумы Леонидом Левиным они рассказали, что уже несколько лет для многих местных предпринимателей серьезной финансовой помехой стала канализация. Точнее, нормы, регулирующие предельно допустимую концентрацию вредных веществ в сточных водах. Многие предприятия буквально задыхаются от штрафных санкций.
«В Пензе разработанные нормы, мы считаем, запредельны, по сравнению с ближайшими соседями - Саранск, Самара и так далее. Есть сравнительная таблица, на которой видно, что они во много раз выше. Штраф приличный - 200, 300,150 тысяч. Можно штрафовать каждый месяц», - рассказал о проблеме председатель комитета по предпринимательству торгово-промышленной палаты Пензенской области Валерий Шуваев.
По мнению Леонида Левина, проблему с двойными санкциями можно решить. Этот вопрос депутат взял под личный контроль.
«Считайте, что, как наказ, он принят. Мы поработаем с городом в ближайшее время и, если нужно, подключим областное руководство. Я думаю, что проблема вполне решаема», - сказал депутат Государственной Думы Леонид Левин.
Помимо штрафов, на встрече обсудили перспективы молодежного и социального предпринимательства, а также законопроекты в сфере гостиничного бизнеса и риелторской деятельности.
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