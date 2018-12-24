Пензенские бизнесмены поздравили с Новым годом более 60 детей

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24 декабря 2018, 19:37Общество
Пензенские предприниматели поздравили с наступающим Новым годом более 60 детей. Для этого бизнесмены в образе Дедов Морозов и Снегурочек сами поехали раздавать подарки нуждающимся семьям. В списке их оказалось около 40.
Пензенские предприниматели отправились поздравлять детей впервые. Занятым людям найти время даже для сказки было не так-то просто.
«В 2018 году знакомый предприниматель поехал один и поздравил десятерых детей, в этом, к сожалению, он не смог этого сделать, но попросил нас. Мы решили вывести это мероприятие на новый уровень и снарядили шесть Дедов Морозов и Снегурочек. Они поздравили более 60 детишек, они все разные, в основном, конечно, нуждающиеся в помощи. Сам рос в малоимущей семье, мне это близко», - рассказал организатор благотворительной акции Николай Кузяков.
Среди семей - многодетные, малоимущие, родители, которые воспитывают ребят с ограниченными возможностями здоровья. Команды Дедов Морозов и Снегурочек пошли по четырем маршрутам. Первым пунктом визита новогодней команды стала семья многодетного отца, который воспитывает троих детей.
Подарки в каждом случае для детей подбирали индивидуально, это игрушки, конструкторы, а в некоторых случаях, по желанию самих родителей,- лекарства.
Предприниматели, в свою очередь, признаются, что для них такая возможность принести хотя бы немного радости другим, тоже своего рода повод поверить в чудо.
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