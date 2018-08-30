Пензенские бизнесмены посетили Армению

В ходе поездки, которая продлилась два дня, бизнесмены устанавливали новые деловые контакты, общались с потенциальными инвесторами и партнерами по реализации совместных проектов. В рамках визита также прошла встреча представителей пензенских и армянских компаний, на которой стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества.

Центр поддержки экспорта регион планирует провести еще пять бизнес-миссий – в Казахстан, Грузию, Республику Беларусь, Италию и Узбекистан.

Как сообщает пресс-центр облправительства, для участия в бизнес-миссии следует обратиться в Центр поддержки экспорта по телефону: + 7 (8412) 52-42-29; или по электронной почте: exportpnz@mail.ru.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».