Пензенские бизнесмены посетили Армению

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30 августа 2018, 17:58Бизнесновости
Представители Центра экспорта Пензенской области с бизнес-миссией посетили Армению.
В ходе поездки, которая продлилась два дня, бизнесмены устанавливали новые деловые контакты, общались с потенциальными инвесторами и партнерами по реализации совместных проектов. В рамках визита также прошла встреча представителей пензенских и армянских компаний, на которой стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества.
Центр поддержки экспорта регион планирует провести еще пять бизнес-миссий – в Казахстан, Грузию, Республику Беларусь, Италию и Узбекистан.
Как сообщает пресс-центр облправительства, для участия в бизнес-миссии следует обратиться в Центр поддержки экспорта по телефону: + 7 (8412) 52-42-29; или по электронной почте: exportpnz@mail.ru.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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