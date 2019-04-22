Пензенские бильярдисты сразились за путевку на чемпионат России

В Пензе состоялся региональный чемпионат по динамичной пирамиде. Это одна из разновидностей игры в бильярд. Турнир проходил два дня. В нем приняли участие более 30 спортсменов. На кону была поездка в северную столицу России. Там пройдет национальный чемпионат (0+).

Первая задача - максимально разбить пирамиду. С ней не всегда удается справиться бильярдистам даже с многолетним стажем. При разбивке ни один из шаров не должен попасть в лузу, зайти на половину соперника, достичь заднего борта - и это еще не все условия.

Сергей Бармыкин занимается бильярдом уже почти 30 лет. В 2015 году он выполнил норматив мастера спорта России. Уверен, что исход игры немало зависит от удачи.

«Все нужно прогнозировать, но все же это игра. И даже у мастеров международного класса есть моменты, когда не помогает холодный расчет. Сражаемся до трех побед, и не всегда может везти», - рассказал он.

Седьмой год подряд мастеров кия Пензенской области собирает региональный чемпионат по динамичной пирамиде. В 2019 году в турнире приняли участие 34 спортсмена совершенно разных возрастов. Самому старшему бильярдисту - 65 лет, самому младшему - десять. По словам организаторов, этот вид спорта с каждым годом становится более популярным среди молодежи.

«Бильярд молодеет. У нас десять юниоров из 34 участвующих. Это достаточно существенно», - сказал президент федерации бильярдного спорта Пензенской области Игорь Ясинецкий.

Победителем регионального турнира стал Артур Ретунский. Теперь он представит область на всероссийском этапе (0+). Чемпионат страны пройдет со 2 по 7 июня в Санкт-Петербурге.