Пензенские баскетболистки поборются за «серебро» чемпионата России

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08 апреля 2018, 14:09Спорт
Чемпионат России по баскетболу среди женских команд второго дивизиона Суперлиги, среди которых – пензенская «Юность», вышел на финишную прямую. Участникам турнира осталось провести от двух до четырех поединков.
«Юность» завершит сезон четырьмя матчами (0+) на домашней площадке. 12 и 13 апреля пензенская команда примет клуб «Шахты» из Ростовской области, а 16 и 17 апреля - курский «Инвента-Фарм».
Дружина Дмитрия Нестеровского выбыла из борьбы за чемпионство, но шансы на «серебро» еще не потеряны. Для этого «Юности» нужно одержать победы во всех оставшихся встречах, при этом дубль оренбуржской «Надежды» должен оступиться минимум трижды.
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