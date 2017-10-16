16 октября 2017, 19:32Спорт Пензенские баскетболистки открыли сезон с побед В Пензе стартовал новый сезон чемпионата России по баскетболу среди женских команд второго дивизиона Суперлиги. Первые матчи «Юность» провела с командой из Иваново «Динамо-2». Родные стены помогли - пензячки дважды обыграли соперниц.

Жестко, уверенно, непримиримо. С первых минут первой игры пензенские баскетболистки показали своим соперницам из Иваново, кто главный на этой арене. Уверенность хозяйкам поля внушили не только родные стены. К новому сезону спортсменки готовились упорно - детально прорабатывали все комбинации, оттачивали броски, кстати, под руководством нового главного тренера Дмитрия Нестеровского.

Результат слаженной работы «Юность» показала в стартовом матче, он завершился со счетом 90:60. Дарья Польникова принесла команде 22 очка. Александра Плясова и Екатерина Петяева - по 13.

С большим отрывом пензенская команда победила «Динамо-2» и во второй игре. Счет- 83:43. Здесь снова отличилась Александра Плясова, а также Арина Глазачева и Елена Мельникова.

Спортсменки и руководство клуба надеются, что проведут весь сезон так же, как и встретили. Не должны помешать и изменения в регламенте турнира. В 2017 году чемпионат пройдет без серии плей-офф.

«Конечно, будет тяжелее, потому что количество игр возрастет. Цель в новом сезоне - выступить лучше, чем в 2016 году, быть выше в турнирной таблице. Я думаю, что в 2017 году состав немного усилился, укрепили пару позиций, и за счет этого, я думаю, будет более сбалансированная игра команды», - отметил директор БК «Юность» Андрей Евстратов.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Юность» заняла седьмое место в классификации второго дивизиона женской Суперлиги. Сейчас пензенская команда показала максимальный результат и вышла в лидеры чемпионата.

Следующие игры состоятся в спортивном центре «Юность» 18 и 19 октября. Пензенским баскетболисткам предстоит сыграть против дубля «Спартака» из Ногинска. Начало встреч - в 17.00.

Спорт

просмотров 117

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: