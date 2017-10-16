Пензенские баскетболистки открыли сезон с побед

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16 октября 2017, 19:32Спорт
В Пензе стартовал новый сезон чемпионата России по баскетболу среди женских команд второго дивизиона Суперлиги. Первые матчи «Юность» провела с командой из Иваново «Динамо-2». Родные стены помогли - пензячки дважды обыграли соперниц.
Жестко, уверенно, непримиримо. С первых минут первой игры пензенские баскетболистки показали своим соперницам из Иваново, кто главный на этой арене. Уверенность хозяйкам поля внушили не только родные стены. К новому сезону спортсменки готовились упорно - детально прорабатывали все комбинации, оттачивали броски, кстати, под руководством нового главного тренера Дмитрия Нестеровского.
Результат слаженной работы «Юность» показала в стартовом матче, он завершился со счетом 90:60. Дарья Польникова принесла команде 22 очка. Александра Плясова и Екатерина Петяева - по 13.
С большим отрывом пензенская команда победила «Динамо-2» и во второй игре. Счет- 83:43. Здесь снова отличилась Александра Плясова, а также Арина Глазачева и Елена Мельникова.
Спортсменки и руководство клуба надеются, что проведут весь сезон так же, как и встретили. Не должны помешать и изменения в регламенте турнира. В 2017 году чемпионат пройдет без серии плей-офф.
«Конечно, будет тяжелее, потому что количество игр возрастет. Цель в новом сезоне - выступить лучше, чем в 2016 году, быть выше в турнирной таблице. Я думаю, что в 2017 году состав немного усилился, укрепили пару позиций, и за счет этого, я думаю, будет более сбалансированная игра команды», - отметил директор БК «Юность» Андрей Евстратов.
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Юность» заняла седьмое место в классификации второго дивизиона женской Суперлиги. Сейчас пензенская команда показала максимальный результат и вышла в лидеры чемпионата.
Следующие игры состоятся в спортивном центре «Юность» 18 и 19 октября. Пензенским баскетболисткам предстоит сыграть против дубля «Спартака» из Ногинска. Начало встреч - в 17.00.
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