07 марта 2018, 13:36Спорт

Пензенские баскетболистки обыграли новосибирское «Динамо-2»

Пензенский клуб «Юность» обыграл новосибирское «Динамо-2» в первом из двух домашних матчей чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги-2.

Серьезную заявку на победу хозяйки площадки сделали уже в стартовой четверти, выиграв ее со счетом 25:9. В дальнейшем пензячки лишь сохраняли преимущество. К большому перерыву девушки вели 39:19.

В третьем периоде сибирячки отыграли шесть очков, но на общем исходе встречи это никак не сказалось. Пензячки довели игру до победы - 75:59, сообщает пресс-служба БК «Юность».

Второй матч (0+) состоится 7 марта в СЦ «Юность». Начало - в 17.30, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот - https://unost.russiabasket.ru/news/11857/bk-yunost-uverenno-obygral-novosibirskoe-dinamo-2

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