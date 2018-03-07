Пензенские баскетболистки обыграли новосибирское «Динамо-2»

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07 марта 2018, 13:36Спорт
Пензенский клуб «Юность» обыграл новосибирское «Динамо-2» в первом из двух домашних матчей чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги-2.
Серьезную заявку на победу хозяйки площадки сделали уже в стартовой четверти, выиграв ее со счетом 25:9. В дальнейшем пензячки лишь сохраняли преимущество. К большому перерыву девушки вели 39:19.
В третьем периоде сибирячки отыграли шесть очков, но на общем исходе встречи это никак не сказалось. Пензячки довели игру до победы - 75:59, сообщает пресс-служба БК «Юность».
Второй матч (0+) состоится 7 марта в СЦ «Юность». Начало - в 17.30, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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