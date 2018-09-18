18 сентября 2018, 14:03Общество

Пензенские автолюбители забыли про одностороннее движение на ул. Богданова?

Горожанин прислал в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» видеоподтверждение того, что автолюбители частенько нарушают ПДД на участке с односторонним движением.

Пензенец рассказал, что действия разворачивались на дороге с односторонним движением на улице Богданова от улицы Чкалова до улицы Лермонтова, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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