Пензенские автолюбители забыли про одностороннее движение на ул. Богданова?

Горожанин прислал в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» видеоподтверждение того, что автолюбители частенько нарушают ПДД на участке с односторонним движением.

Пензенец рассказал, что действия разворачивались на дороге с односторонним движением на улице Богданова от улицы Чкалова до улицы Лермонтова, пишет ИА «Пенза-Пресс».