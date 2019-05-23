Пензенские автолюбители не смогут проехать по Окружной из-за велопарада

В Пензе 26 мая состоится День велопарадов (16+). Из-за этого на нескольких улицах Окружной перекроют движение машин.

В пресс-службе мэрии пояснили, что такие меры принимаются ради безопасности участников и гостей мероприятия.

Так, с 8.00 до 13.30 нельзя будет проехать:

- по ул. Окружной - от ул. Энгельса до ул. Карпинского (кроме транспорта общего пользования до 9.30);

- по дороге-дублеру ул. Окружной - от ул. Красноармейской до ул. Окружной;

- по дороге, которая ведет в село Малая Валяевка, - от ул. Окружной до дороги-дублера ул. Окружной;

- по ул. Зеленодольской - от дороги-дублера ул. Окружной до ул. Окружной;

- по ул. Карпинского - от ул. Окружной до дороги-дублера ул.Окружной.

Помимо этого, с 7.00 до 13.30 нельзя будет припарковаться на участке дороги по ул. Зеленодольской - от дороги-дублера ул. Окружной до ул. Окружной, пишет ИА «Пенза-Пресс».