Пензенские автолюбители не смогут проехать по Окружной из-за велопарада

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23 мая 2019, 16:38Общество
В Пензе 26 мая состоится День велопарадов (16+). Из-за этого на нескольких улицах Окружной перекроют движение машин.
В пресс-службе мэрии пояснили, что такие меры принимаются ради безопасности участников и гостей мероприятия.
Так, с 8.00 до 13.30 нельзя будет проехать:
- по ул. Окружной - от ул. Энгельса до ул. Карпинского (кроме транспорта общего пользования до 9.30);
- по дороге-дублеру ул. Окружной - от ул. Красноармейской до ул. Окружной;
- по дороге, которая ведет в село Малая Валяевка, - от ул. Окружной до дороги-дублера ул. Окружной;
- по ул. Зеленодольской - от дороги-дублера ул. Окружной до ул. Окружной;
- по ул. Карпинского - от ул. Окружной до дороги-дублера ул.Окружной.
Помимо этого, с 7.00 до 13.30 нельзя будет припарковаться на участке дороги по ул. Зеленодольской - от дороги-дублера ул. Окружной до ул. Окружной, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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