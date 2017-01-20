22 января 2017, 15:25Общество Пензенские автолюбители могут оформить полис ОСАГО по Интернету От толстых кип бумаг в бардачке - к цифровым документам на экранах телефонов. С начала 2017 года пензенские автовладельцы получили право покупать полисы ОСАГО в электронном виде. По мнению специалистов, такие меры помогут повысить доступность услуги и улучшить сервис страховщиков.

Бумажный полис ОСАГО - теперь по желанию. С 1 января 2017-го все страховые компании, которые имеют лицензию на заключение таких договоров, обязаны заключать их в электронном виде на всей территории России. Купить полис можно на сайте страховой компании, при этом доступ к нему может осуществляться через сайт российского союза автостраховщиков. Любые другие способы приобретения электронного полиса – через агентов и других посредников – незаконны.

«Сейчас совершается несколько сотен тысяч таких покупок в интернете, и мы видим, что особого труда данный процесс не вызывает. Нам принципиально важно, чтобы компании обеспечивали бесперебойность этих продаж в течение всего времени», - сообщает директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук.

При подаче заявления от автовладельца потребуются электронные копии паспорта, водительского удостоверения и диагностической карты. В течение 20 минут после заполнения данных он должен оплатить стоимость автодокумента банковской картой или посредством электронной платежной системы. Автовладельцам рекомендуется распечатать электронный полис на обычном принтере для предъявления сотрудникам ГИБДД.

«Водительскому составу рекомендовано возить с собой распечатанный полис, поскольку для того, чтобы сотруднику Госавтоинспекции проверить, действительно ли полис был оформлен, он должен обратиться к информационным справочным базам», - пояснил начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

За первые две недели нового года было заключено более 37 тысяч договоров при том, что за 2016-й автовладельцы приобрели 330 тысяч электронных полисов. Банк России пообещал, что будет применять к страховым компаниям весь комплекс надзорных мер, вплоть до ограничения лицензии компании, за необоснованную приостановку продаж электронных полисов ОСАГО.

Общество

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